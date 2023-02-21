الامن النيابية: السوداني يصدر توجيها بفتح صالة الانتظار في مطار بغداد أمام المواطنين

شفق نيوز / اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بصدد فتح صالة الانتظار في مطار بغداد أمام المواطنين بدلا من الإجراءات الحالية.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "هناك توجيها من السوداني لفتح مطار بغداد أمام حركة المواطنين".

وأضاف الشمري ان "هناك إجراءات أمنية وادارية ستسبق عملية فتح بوابة مطار بغداد، وبالتالي يستطيع المواطن الوصول إلى صالة بوابة صالة الإنتظار داخل مبنى المطار بدلا من الوقوف في ساحة عباس بن فرناس".

وتقضي الإجراءات الحالية بتوقف المواطنين عند ساحة بن فرناس، مع انتظار او توقف مرافقيهم عند هذه النقطة الاخيرة عند توديع او استقبال ذويهم.