الامن القومي ووفد كوردستان يبحثان تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيران

شفق نيوز- بغداد

بحث مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، يوم الاثنين، مع وفد من إقليم كوردستان برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد، مراحل تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعقد الأعرجي، في مقر مستشارية الأمن القومي، اجتماعاً مع وفد إقليم كوردستان، برئاسة وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، لبحث الاتفاق الأمني المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق بيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز.

وناقش الاجتماع، الذي حضره مسؤولون أمنيون من الحكومة الاتحادية والإقليم، تفاصيل تنفيذ الاتفاق الأمني ومراحله، وفق رؤية العراق لاستدامة الاستقرار الأمني المتحقق وضبط الحدود بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.