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الامن العراقي يعتقل "مندسين اثنين " في تظاهرات بغداد.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-01T10:14:39+0000
الامن العراقي يعتقل "مندسين اثنين " في تظاهرات بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، اعتقال "مندسين اثنين" في تظاهرات بغداد، لاحياء ذكرى احتجاجات تشرين 2019. 

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية المختصة تستمر في تأمين الحماية للمتظاهرين السلميين وهي تتخذ أقصى درجات الانضباط في عملها، الا ان بعض المندسين يحاولون الاعتداء على القوات الأمنية.

وأضافت، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما كرات زجاجية وادوات لرمي هذه الكرات على قواتنا الأمنية، مشيرة ضبط بحوزتهما دروع واقية وقناع تخفي للوجه وعصي عدد ٢، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية.

وشدد البيان، على اهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وأبعاد المندسين والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية لالقاء القبض عليهم. 

وفي وقت سابق، أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي،   بقيام عناصر "مندسة" وسط المتظاهرين في بغداد باستخدام "المولوتوف وبنادق الصيد" والاعتداء على القوات الأمنية، داعية الى تسلميهم فوراً. 

بينما قال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الاجهزة الامنية بدأت باستخدام الرصاص المطاطي لإبعاد المتظاهرين عن الحواجز الأمنية على جسر الجمهورية، فيما يقابله المتظاهرون بقناني المولوتوف والحجارة وبنادق الصيد، ما أدى لارتفاع حصيلة المصابين إلى 17 شخصا، من المتظاهرين، و6 من أفراد الأمن. 

وتمكن متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية،  من ازالة البوابة الحديدية التي وضعتها قيادة عمليات بغداد، في بداية جسر الجمهورية كحاجز أول يمنعهم من التقدم نحو المنطقة الخضراء .

وأخبر مراسل وكالة شفق نيوز، أن المتظاهرين رموا بالأعمدة الحديدية للبوابة الى مياه نهر دجلة، موضحاً أنهم وبعد هذه الخطوة، قد تجاوزوا خط الصد الأول للجسر الجمهورية، ويستعدون لتجاوز بقية الخطوط باتجاه المنطقة الخضراء.

وانسحبت قوات حفظ القانون انسحبت من الحاجز الأول على جسر الجمهورية، وتوجهت الى نصف الجسر مع بقاء وجود المتظاهرين عند صبات الحاجز المذكور.

 

 

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