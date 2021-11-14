الامم المتحدة والهلال الاحمر في بيلاروسيا يغيثان العراقيين العالقين على الحدود

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، يوم الاحد، ايصال المواد الغذائية ومياه الشرب للعالقين على حدود بيلاروسيا وذلك بالتنسيق مع منظمة الهلال الاحمر البيلاروسية.

وقال المتحدث الرسمي بأسم المفوضية فراس الخطيب لوكالة شفق نيوز، إنه "بجهود مكثفة تم التواصل مع شركاؤنا في بيلاروسيا ( منظمة الهلال الاحمر) لايجاد الحلول السريعة والناجعة للعالقين على الحدود البيلاروسيا - لتوانيا من جهة وبيلاروسيا - بولندا من جهة اخرى".

واشار الى "انتداب موظفين من الهلال الاحمر في مهمة استثنائية لايصال المواد الغذائية والمساعدات الانسانية الاخرى فضلا عن بعض المستلزمات المهمة التي تؤمن لهم بقائهم عند الشريط الحدودي المحاذي لبعض دول الاتحاد الاوربي ( وجهة المهاجرين) في ظل الظروف المناخية القاسية كما تم تأمين الحماية اللازمة".

وتابع الخطيب أنه "تجري المباحثات الآن لايجاد طريقة تؤمن ايوائهم الى جانب تحديد احتياجات كل مهاجر فمنهم من يريد اللجوء الانساني واخرين يطلبون حماية دولية او حالات اخرى ومن المؤمل ان تجد مطالبهم طريقها للحل من خلال توحيد الجهد الدولي في حلحلة ازمة المهاجرين".

واضاف "من ضمن مهام مفوضيتنا ايجاد الحلول اللازمة لاي ازمة من هذا النوع خلال 72 ساعة لكن العائق الذي منعنا من التدخل او الوصول للمهاجرين العالقين على الحدود يكمن في ان الجانب البيلاروسي لم يسمح لنا بالدخول والوصول للعائلات العالقة هناك، لكن بالجهود المستمرة وبالضغط الدولي ازاء ذلك تمكنا من ايجاد حلول سريعة كما يجري الان التباحث مع منظمة الهجرة الدولية لايجاد طريقة لاجلاء العالقين هناك طواعية للعودة الى بلادهم".

وتابع الخطيب، أن "ازمة العالقين على حدود بيلاروسيا في طريقها الى الحل اذا ما استمرت الجهود الدولية في ذلك". ‫

وتقدر منظمات معنية بأوضاع اللاجئين وجود أكثر من 10 آلاف مهاجر في روسيا البيضاء يريدون العبور الى دول الاتحاد، معظمهم عالقون في غابات بمناطق حدودية محاطة بالاسلاك الشائكة بين روسيا البيضاء وبولندا. ونحو نصف هؤلاء عراقيون، والجزء الاكبر منهم قادمون من اقليم كوردستان.