الامطار والعواصف تدمر خطوط الكهرباء وتقطع جسرين حيويين في محافظتين

شفق نيوز/ تسببت العواصف الرعدية والأمطار الهاطلة خلال الساعات الـ48 الماضية، بتدمير خطوط الكهرباء شمالي ديالى وانهيار جسرين حيويين في صلاح الدين.

وقال رئيس مجلس العظيم المحلي السابق محمد العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "العواصف الرعدية خلال اليومين الماضيين تسببت بتدمير خطين لنقل الطاقة الكهربائية في الناحية وخروجهما عن الخدمة بالكامل".

واكد، ان "العواصف تسببت باقتلاع وتكسر الاعمدة وتناثر الاسلاك ضمن خطين للطاقة بطول اكثر من 15 كم"، مشيرا الى ان "الخطوط المدمرة تتطلب اعادة تأهيل ونصب من جديد لاعادتها الى الخدمة".

وفي صلاح الدين اكد مصدر محلي خروج جسر الزركة الرابط بين طوزخورماتو وتكريت وجسر الشرقاط شمالي صلاح الدين عن الخدمة جراء السيول المتدفقة.

وبين المصدر ان "اخطاء فنية رافقت انجاز الجسر جعلته عرضة للغرق خلال الامطار والسيول بسبب انخفاضه عن مستوى انحدار وتدفق المياه.

واكد المصدر ايضا، "خروج جسر "ام الشبابيط " في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين الرابط بين الصبخه والخصم عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار جراء السيول".

وشهدت غالبية المحافظات العراق خلال الساعات الـ72 الماضية موجات امطار رعدية وسيول في المحافظات الحدودية تسببت بغرق العديد من المدن وخروج خطوط التيار الكهربائي عن الخدمة.