الامطار تنعش بحيرة دربنديخان.. ومطالبة باحياء "شريان العظيم"

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في إدارة كرميان بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ارتفاع الخزين المائي لبحيرة دربنديخان جراء الامطار المتساقطة، فيما طالبت ديالى باحياء "نهر العظيم" واطلاق المياه فيه لإنقاذ ناحية العظيم من كوارث الجفاف والهلاك المعيشي.

وقال مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز، ان "الامطار المتساقطة عززت مخزون بحيرة دربنديخان من 26 مترا الى 78 مترا بعد شح وجفاف كبيرين"، مشيرا الى ان "تعزيز مخزون البحيرة سيسهم في تأمين جانب كبيرة من الاحتياجات المائية خلال فصل الصيف القادم وسط ترجيحات بتساقط كميات أخرى من المياه خلال الشهر الثاني من العام الحالي".

وأضاف، "تجاوزنا خطر ومشاكل الخطط الشتوية الا ان الموقف المائي الحالي دون أي تعزيز مطري حرج وخطير جدا يهدد الحاجات الأساسية قبل الخطط الزراعية".

وفي ديالى، طالب رئيس مجلس العظيم المنحل محمد إبراهيم ضيفان وزير الموارد المائية بالايفاء بوعوده بإعادة اطلاقات سد العظيم نحو نهر العظيم "الشريان الرئيسي" للناحية بعد تساقط كميات غزيرة وقدوم موجات من السيول نحو السد من المناطق الشمالية.

ودعا ضيفان في حديثه لوكالة شفق نيوز، الموارد المائية، الى "انقاذ ناحية العظيم من كوارث إنسانية وخيمة تفوق خطر كوارث القطاع الزراعي وتداعياته بسبب جفاف نهر العظيم وعدم الاستجابة لمطالب سكان الناحية".

واشار إلى أن "الامطار التي تساقطت في العظيم قضت على 50% من المشاكل المائية في الناحية، ورفعت الكثير من الأضرار"، معربا عن امله بتساقط كميات أخرى من الامطار واحياء نهر العظيم من جديد.

وعن تداعيات ملف الزراعة الديمية، أوضح أن "الموقف المائي الحرج والجفاف المبكر منع المزارعين من تنفيذ الخطة الديمية رغم وجود مساحات محدودة استفادة من الامطار الأخيرة.

وحذر مسؤول حكومي في وقت سابق وعبر شفق نيوز، من نزوح الآلاف من مربي الحيوانات في ناحية العظيم شمالي ديالى بسبب الجفاف وشح المياه.

ويعد نهر العظيم واحداً من أهم روافد نهر دجلة، وهو النهر الوحيد الذي ينبع في داخل الأراضي العراقية؛ حيث ينبع في محافظة السليمانية وتحديداً من جبال سكرمة داغ، و طاسلوجة، وقره داغ، ويصب في نهر دجلة إلى الجنوب من مدينة بلد، ويقع حوض نهر العظيم ما بين حوض تغذية الزاب الأسفل، وسلسلة جبال حمرين، وله أربعة روافد رئيسية وهي: خاصة جاي، وطاووق جاي، وطوز جاي، وزغيتون جاي، أما الروافد الثانوية الكبيرة فهي كوري جاي، ووادي زكرا، وغيرها.

وتعد ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة)، سلة ديالى الغذائية وتحوي مئات الالف من الدوانم الزراعية المنتجة للمحاصيل الصيفية والشتوية ومصدر تمويل زراعي للكثير من المحافظات.

وتعاني اغلب المحافظات العراقية ومنها مناطق ديالى واقليم كوردستان من ازمة مياه خانقة بسبب شح الامطار وانحسار السيول الإيرانية ومناسيب الأنهار المشتركة مع الجانب الإيراني ما دفع وزارة الزراعة في بغداد والاقليم الى الغاء وتقنين الخطط الشتوية.