الامطار تغرق مدناً في ديالى ومديرية المجاري تؤكد: الأمر تحت السيطرة

شفق نيوز/ اكدت مديرية مجاري ديالى، يوم الاثنين، سيطرتها على موجات الغرق المتوقعة بسبب غزارة الأمطار في عموم الوحدات الادارية، فيما أشار ناشط مدني الى غرق العديد من المدن.

وقال مدير مجاري ديالى سرمد مجيد الطائي، لوكالة شفق نيوز، ان "المحافظة لم تسجل أي حالات غرق للأحياء السكنية في عموم الوحدات الادارية باستثناء المناطق خارج المدن بفعل الخطط المشتركة والاستنفار الفوري من الدوائر المعنية فور تساقط الأمطار".

واضاف "خططنا للموسم الشتوي بشقيها اثبتت نجاحها وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية المختصة"، مشيرا الى "اجراء كشوفات ميدانية مستمرة وتحوطات لأي موجات امطار ومنع أي حالات غرق الأحياء والمناطق السكنية".

وعلى عكس ذلك اكد الناشط المدني منير السعيدي، ان "عدة وحدات ادارية تعرضت لغرق كبير داخل المدن في السعدية وجلولاء والمقدادية والخالص الا ان الامر تمت معالجته لاحقا".

وانتقد السعيدي في حديثه لوكالة شفق نيوز "غياب الدعم الالي واللوجستي لدوائر المجاري في ديالى الى جانب مشاكل التيار الكهربائي التي تتسبب بتوقف محطات ومضخات سحب المياه الثقيلة وتجمعها في الأزقة والمناطق السكنية".

وتتعرض الكثير من مناطق ديالى خلال المواسم الشتوية الى فيضانات كبيرة خلال الأمطار بسبب قدامة ونقص مشاريع الصرف الصحي في أغلب الوحدات الادارية في المحافظة.

وتعد موجات الأمطار للموسم الشتوي الحالي الاعلى منذ عام 2019، فقد حذر راصدون جويون، ومسؤولون في وزارة الموارد المائية طيلة السنتين الماضيتين من استمرار موجة الجفاف التي انخفاض معها مناسيب المياه لمستويات خطيرة أدت إلى نزوح مئات الأسر من جنوبي البلاد.