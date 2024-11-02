الامطار تعطل الدوام المدرسي والرسمي في بغداد

شفق نيوز/ قررت مديريات التربية الست في العاصمة بغداد تعطيل الدوام في جميع مدارسها لليوم الأحد، بسبب الأمطار الغزيرة.

وذكرت الوزارة لوكالة شفق نيوز أن القرار جاء بهدف ضمان سلامة الطلبة والكادر التعليمي في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.

من جانبه أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي تعطيل الدوام الرسمي، بسبب الأمطار في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها بإستثناء الدوائر الخدمية.

وتشهد البلاد هطول أمطار غزيرة متوقع استمرارها حتى وقت النهار في عدة مدن، ما دفع عدة محافظات إلى تعطيل الدوام الرسمي.