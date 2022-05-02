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الامطار الغزيرة تحرم اهالي كركوك من مياه الإسالة

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-02T20:28:50+0000
الامطار الغزيرة تحرم اهالي كركوك من مياه الإسالة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية ماء محافظة كركوك يوم الاثنين، توقف جميع مضخات الماء الصالح للشرب عن العمل بسبب أمر طارئ.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ارتفاع نسبة العكورة في الماء الخام في سد الخاصة المغذي لمشروع ماء يار ولي الجديد الذي يغذي منطقة شورار و نور ستي بسبب الأمطار الغزيرة في المناطق القريبة من سد خاصة وأطراف كركوك". وأشار البيان إلى "وصول مياه الأمطار إلى داخل نهر خاصة قرب مجمع ماء يارولي الجديد وانغمار خزان ماء الخام داخل خاصة بمياه الأمطار".

وتابع البيان؛ أنه "بسبب العكورة الزائدة تم إيقاف المجمع عن التشغيل من ساعة ( ٧ ) صباحا لحد هذه الساعة رغم المحاولة للتشغيل بدون فائدة"، لافتا إلى أنه "تم تنظيف أحواض الترسيب من الأطيان وسيتم تشغيل المجمع في حال انتهاء العكورة". 

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