الامتحانات العامة.. السوداني يشدد على محاسبة أي محاولة لتسريب الأسئلة

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على ضرورة محاسبة أي محاولة لتسريب أسئلة الامتحانات، مؤكداً أن ذلك يُعد طعناً في نزاهة العملية التربوية، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات السادس الإعدادي في عموم محافظات العراق، باستثناء إقليم كوردستان.

وجاء ذلك خلال زيارة أجراها السوداني صباح اليوم إلى أحد المراكز الامتحانية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد، حيث تابع سير أداء امتحانات طلبة السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي، فضلاً عن طلبة الدراسة المهنية، يرافقه وزير التربية، وفق بيان حكومي ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأشاد السوداني بجهود المؤسسة التربوية، معرباً عن ثقته باللجان المعنية والمختصين، مشدداً على أهمية أن تكون الامتحانات بمستوى الطموح، ولا سيما بعد تجاوز الثغرات التي شهدتها السنوات الماضية.

وأوعز رئيس الوزراء بتوفير التيار الكهربائي لكافة المراكز الامتحانية في بغداد والمحافظات، بما في ذلك المناطق النائية، مع استنفار فرق الصيانة لتأمين الكهرباء، فضلاً عن توفير الخدمات والأجواء المناسبة للطلبة خلال فترة الامتحانات.

ووجّه السوداني أيضاً المسؤولين المعنيين في وزارة التربية بمتابعة المراكز الامتحانية، وتوفير الاحتياجات الإدارية والمالية للمراقبين والفاحصين دون تأخير، كما دعا المشرفين التربويين إلى دعم السلوكيات الإيجابية في مختلف مراحل العملية التربوية، بما في ذلك فترة الامتحانات.

وانطلقت صباح اليوم السبت، الامتحانات العامة للمرحلة الإعدادية (السادس الإعدادي) بجميع فروعها في عموم محافظات العراق، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، باستثناء إقليم كوردستان حيث قررت وزارة التربية في الإقليم تأجيل الامتحانات إلى الأسبوع المقبل، مراعاةً لما وصفته بـ"المصلحة العامة".