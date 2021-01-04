الاقتصاد النيابية ترفض إيقاف العلاوات والترفيعات للموظفين في الموازنة

شفق نيوز/ رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الاثنين، قرار وزير المالية علي علاوي بإيقاف العلاوات والترفيعات للموظفين في الموازنة العامة.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الاقتصاد النيابية ترفض قرار وزير المالية بإيقاف العلاوات والترفيعات للموظفين في الموازنة العامة للعام 2021"، مبينة إن "هذا استحقاق لكل موظف ولا يمكن ايقافه بحجة الازمة المالية والظروف الاقتصادية بالبلاد".

وأضافت إن "هناك توجه لدى اللجنة النيابية المختصة بإجراء تعديل على بعض مواد قانون الموازنة وإبطال قرار وزير المالية القاضي بإيقاف التعيينات من درجات الحذف والاستحداث في وزارات ومؤسسات الدولة و العلاوات والترفيعات للموظفين".