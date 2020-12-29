الاقتصاد النيابية: البرلمان ينوي إلغاء عطلته التشريعية للتصويت على الموازنة

شفق نيوز/ اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الثلاثاء، ان مجلس النواب ينوي إلغاء عطلته التشريعية من أجل التصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت لـوكالة شفق نيوز؛ إن "العطلة التشريعية لمجلس النواب ستبدأ في الأسبوع المقبل، إلا إن البرلمان سيلغي عطلته التشريعية لأجل التصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021".

وأضافت شاكر؛ إن "قانون الموازنة لم يصل لغاية الآن إلى مبنى مجلس النواب، وفي حال وصولها خلال الساعات المقبلة، فإن هيئة رئاسة البرلمان ستذهب إلى قرار الغاء العطلة التشريعية لأجل مناقشة وقراءة قانون الموازنة"، فيما لفتت إلى أن "البرلمان سيباشر بعطلته بعد التصويت على الموازنة".