الاقتراع في سنجار.. نسبة الإقبال بلغت 43% دون تسجيل خروقات

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير مكتب قضاء سنجار في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقيب حجاب، يوم الثلاثاء، أن نسبة الإقبال على الاقتراع العام في عموم القضاء بلغت 43%، دون تسجيل خروقات حتى الآن (وقت كتابة الخبر).

وقال حجاب، لوكالة شفق نيوز، إن "نسبة التصويت في الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية، بلغت حتى الآن 43% في عموم القضاء".

وأضاف أن "العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ومنظم دون تسجيل أي خروقات حتى اللحظة"، مشيرا إلى أن "الخطة الأمنية التي اعدتها الجهات المتخصصة تطبق بنجاح وتوفر اجواء امنة للناخبين".

ودعا حجاب جميع المواطنين، إلى "التوجه الى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم".

أما بشأن النازحين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات العامة والذين يقيمون خارج القضاء، فقد أجاب قائلا: "إن عددا كبيرا منهم وصل الى سنجار وشارك في عملية التصويت دون مواجهة اي عقبات او مشاكل حالت دون قدومهم".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.

الجدير بالذكر أن عدد المراكز الانتخابية في قضاء سنجار، بلغ 72 مركزا و 192 محطة انتخابية.