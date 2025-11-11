الاقتراع في ذي قار.. نسبة الإقبال بلغت 28% حتى منتصف النهار

شفق نيوز- ذي قار

كشف مسؤول إعلام مفوضية الانتخابات في محافظة ذي قار رائد عزيز، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 25 ألف كيان سياسي ونحو 66 ألف مراقب إلى جانب أكثر من 75 وسيلة إعلامية يشاركون في مراقبة عملية التصويت العام في المحافظة.

وأضاف عزيز، لوكالة شفق نيوز، أن المفوضية نصبت أكثر من 6 آلاف كاميرا داخل محطات الاقتراع البالغ عددها 2094 محطة.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر داخل المفوضية لوكالة شفق نيوز بأن نسبة المشاركة في التصويت العام بلغت 28% في محافظة ذي قار حتى منتصف النهار.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.