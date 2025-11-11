الاقتراع في بابل.. 436 مركزاً انتخابياً تستقبل الناخبين وسط إجراءات مشددة

شفق نيوز- بابل

وسط تنظيم دقيق وإجراءات أمنية مشددة، تواصل المراكز الانتخابية في محافظة بابل، يوم الثلاثاء، استقبال الناخبين في عموم المحافظة، البالغ عددها 436 مركزاً انتخابياً، ضمن العملية الانتخابية الجارية لاختيار أعضاء الدورة البرلمانية السادسة في العراق.

وتشهد العملية انسيابية كاملة، دون تسجيل أي خروقات كبيرة، مع ارتفاع نسبة توزيع بطاقات الناخبين وتعاون واضح من القوى الأمنية والفرق الميدانية لضمان سير الاقتراع بسلاسة.

وقال مسؤول إعلام انتخابات بابل أمير حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "المراكز الانتخابية افتتحت أبوابها في الساعة السابعة صباحاً، وستُغلق عند الساعة السادسة مساءً، دون وجود أي تمديد في عملية التصويت"، مشيراً إلى أن "اللجان الفنية والفرق الميدانية لم تسجل أي خروقات تتعلق بالأجهزة الانتخابية أو استخدام المواد المضافة، كما أن عملية تسليم بطاقات الناخبين مستمرة حتى الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع".

وأضاف أن "نسبة توزيع بطاقات الناخبين تجاوزت 97%، فيما تشهد مراكز الاقتراع في الأقضية والنواحي إقبالاً كبيراً من الناخبين"، داعياً المواطنين إلى "الإسراع بالتوجه إلى المراكز الانتخابية قبل انتهاء الموعد المحدد للتصويت في السادسة مساءً".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الإعلامية الأمنية في المحافظة، اللواء الحقوقي عادل الحسيني، أن "الوضع الأمني في المحافظة مستقر تماماً، ولم تسجل أي خروقات منذ بدء عملية التصويت"، موضحاً أن "الخطة الأمنية تسير وفق ما رُسم لها مسبقاً وبإشراف ميداني مباشر من قائد شرطة بابل".

وأضاف الحسيني في حديثه للوكالة، أن "أكثر من 22 ألف عنصر أمني يشاركون في تأمين مراكز الاقتراع ضمن القواطع الجنوبية والشمالية والوسطى من المحافظة، مع توفير تسهيلات خاصة لحركة الإعلاميين والمراقبين"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية تقدم كذلك خدمات إنسانية ومساعدات مباشرة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء عملية الاقتراع".

في المقابل، قال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة، أحمد العطار، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية تتابع مجريات العملية الانتخابية منذ انطلاق الحملة الدعائية مروراً بالتصويت الخاص واليوم التصويت العام، من خلال توزيع فرقها الميدانية على جميع مناطق المحافظة من الطليعة جنوباً وحتى الإسكندرية شمالاً".

وأكد أنه "تم رصد بعض المخالفات البسيطة، أبرزها وجود لافتات دعائية تقل مسافتها عن 100 متر من بعض المراكز الانتخابية"، مبيناً أن "هناك تعاوناً جيداً بين مفوضية الانتخابات وقيادة الشرطة، مع التزام واضح من مراقبي الكيانات السياسية وعدم تدخلهم في عمل اللجان".

واختم العطار حديثه بالقول: "إن مكتب حقوق الإنسان في بابل يدعو المواطنين إلى المشاركة الواسعة في العملية الانتخابية، لما تمثله من استحقاق دستوري يُسهم في تشكيل برلمان وحكومة قادرة على حماية واحترام حقوق الإنسان".

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.