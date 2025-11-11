الاقتراع في البصرة.. ارتفاع المشاركة في الأقضية والأرياف

شفق نيوز- البصرة

أكد مدير مفوضية انتخابات البصرة حيدر السيلاوي، يوم الثلاثاء، أن التصويت في المحافظة "يجري وفق مناطق تسجيل الناخبين دون تسجيل أي خروق أو أخطاء".

وأضاف السيلاوي، لمراسل وكالة شفق نيوز، أن هناك "ارتفاعًا ملحوظًا في نسب المشاركة بالانتخابات في الأقضية والأرياف"، مشيرًا إلى انسيابية العملية الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع بالمحافظة.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة في جميع محافظات العراق واقليم كوردستان ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.

ويحق لقرابة 21 مليون ناخب من أصل حوالي 46 مليون عراقي انتخاب 329 نائباً لتمثيلهم في الدورة المقبلة لمجلس النواب، ويتنافس أكثر من سبعة آلاف مرشح من كلا الجنسين، يتوزعون على 37 تحالفا وائتلافا انتخابيا سياسيا في مناطق ومدن العراق كافة.