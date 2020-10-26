الاف الزائرين يتوافدون الى سامراء.. صور

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء سامراء جنوب شرقي صلاح الدين، يوم الاثنين، استمرار توافد قوافل الزائرين لاداء مراسيم زيارة العسكريين واحياء ذكرى وفاة الامام الحسن العسكري في الثامن من شهر ربيع الاول الهجري.

وقال قائممقام سامراء محمود خلف السامرائي، لوكالة شفق نيوز، إن "خطط الزيارة انطلقت منذ ايام عدة بشقين امني وخدمي وسط انسيابية عالية وسلسة لتسهيل دخول وخروج الزائرين الى مدينة سامراء".

وبين السامرائي، أن "قيادة عمليات سامراء والقوى الامنية الساندة شرعت بخطة شاملة لتأمين الطرق والمداخل المؤدية الى المدينة بدءً من حدود بغداد وديالى، وصولاً إلى اطراف ومحيط المدينة رغم زخم الزائرين وتوافدهم المتواصل".

وأكد السامرائي، أن "ادارته وبمشاركة جميع الدوائر الخدمية نفذت خططاً خدمية داخل سامراء تتضمن تنظيم المواكب الخدمية وتقديم الخدمات الصحية عبر مفارز طبية منتشرة داخل وخارج المدينة"، مشيراً إلى أن "خطة الزيارة تسير بنجاح كبير وتنظيم عالِ".

ويحيي ملاين الزائرين من المسلمين الشيعة سنوياً ذكرى وفاة الامام الحسن العسكري بالتوافد من جميع انحاء العراق .

وتقع مدينة سامراء على بعد 125 كيلومترا شمال العاصمة بغداد، وتحوي مرقدي الاماميين الحسن العسكري وعلي الهادي عليهما السلام، تحدها من الشمال مدينة تكريت، ومن الغرب الرمادي، ومن الشرق بعقوبة، يبلغ عدد سكان القضاء 250 ألف نسمة وسكان مركز المدينة 190.000 نسمة.