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    • الافراج عن الاعلامي حيدر الحمداني بكفالة

    الافراج عن الاعلامي حيدر الحمداني بكفالة الحمداني بعد الافراج عنه اليوم
    2026-07-02T11:38:07+00:00

    شفق نيوز- كربلاء

    أفاد مصدر محلي، يوم الخميس، بإطلاق سراح الإعلامي حيدر الحمداني بكفالة، بعد توقيفه منذ الأحد الماضي.

    وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الجهات المختصة أفرجت عن الحمداني بكفالة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن إجراءات الإفراج.

    وكان مصدر حكومي قد أفاد، يوم الأحد الماضي، بأن قاضي التحقيق في محافظة كربلاء أصدر أمراً بحبس الحمداني على ذمة التحقيق، على خلفية دعوى أقامتها العتبة العباسية، مع استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقية وفق الأصول.

    ويُعرف حيدر الحمداني بأنه إعلامي وناشط على منصات التواصل الاجتماعي، ويقدم برامج ومحتوى يتناول الشأنين السياسي والخدمي، ويثير في بعض الأحيان جدلاً بسبب طرحه ملفات تتعلق بأداء مؤسسات وشخصيات عامة.

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