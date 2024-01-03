الاعمار العراقية تكشف عن مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية: هذا ما تنتظره بغداد

شفق نيوز/ كشفت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الأربعاء، عن وجود مشاريع جديدة لفك الاختناقات المرورية بغداد، فيما بينت ان هناك 3 حزم للمشاريع ستنطلق بـ"دراسة وتخطيط".

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لوكالة شفق نيوز، إنه "فيما يتعلق بمشاريع الحزمة الأولى الخاصة بفك الاختناقات المرورية في بغداد، فهي كانت تتضمن 16 مشروعا"، مبيناً أن "14 مشروعاً انطلقت بشكل فعلي، ويتم العمل بها بشكل واقعي و المشروعين الاثنين المتبقيين سيتم الانطلاق بها خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف الصفار، "نعمل على جعل هذا العام 2024، عام إنجازات، وخلاله سوف نشهد افتتاح بعض مشاريع فك الاختناقات المرورية"، موضحا أنه "ستكون هناك حزمة ثانية خاصة بمشاريع الحزمة الأولى الخاصة بفك الاختناقات المرورية".

وبين ان الوزارة "تنتظر وصول التخصيصات المالية لهذه المشاريع من أجل انطلاق الحزمة الثانية، كما هناك حزمة ثالثة، وهذه الحزم سوف تطلق بدراسة وتخطيط حتى لا يكون هناك أي إرباك في شوارع العاصمة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعهد، في 31 كانون الأول الماضي، بأن يكون "2024 عاماً للإنجازات وتحويل الخُطط إلى واقع عمل.

وأطلق السوداني مطلع شهر آذار 2023، ومن خلال وزارة الاسكان والاعمار، ما قال إنها "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد"، والتي تضمنت بحسب الوزارة إنشاء 16 مجسراً وطريقاً جديداً.