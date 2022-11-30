الاعلام والاتصالات تؤكد إلغاء ضريبة بطاقات الموبايل "بملايين" الرسائل النصية

شفق نيوز / أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، دخول قرار إلغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الخميس عبر ارسال "ملايين" الرسائل النصية للمواطنين بهذا الشأن.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "هيئة الإعلام والاتصالات أرسلت ملايين الرسائل الترويجية لهواتف المواطنين حول إلغاء ضريبة بطاقات تعبئة الهاتف النقال".

وأضاف البيان أن "الرسائل تضمنت تأكيدات من الهيئة على أن قرار إلغاء ضريبة بطاقات التعبئة سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الخميس الأول من كانون الأول "2022.

وكان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد عقد اجتماعا طارئا مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، في 27 تشرين الثاني 2022 حول التطبيق الفوري لقرار إلغاء ضرائب بطاقات التعبئة الذي تبنته الهيئة وأقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ووفقا للبيان الصادر آنذاك عن الهيئة فقد تم بحث "آليات التعامل مع بطاقات التعبئة المطروحة في السوق حاليا وطرق تعويض البائعين عن مبالغ الضرائب التي تم استقطاعها والحد من أي حالات تلاعب بالأسعار".

ووفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء الحالي سيعود سعر بطاقة الهاتف النقال إلى وضعه السابق من دون إدخال ضريبة عليه، وهو قرار بدأ باقتراح من وزيرة الاتصالات الحالية ثم لاقى استجابة سريعة من مختلف الأطراف النيابية والحكومية قبل ان يتحول الى قرار رسمي جاري التنفيذ ابتداء منذ الأول من شهر كانون الأول لعام 2022.