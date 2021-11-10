الاعلام والاتصالات تعتمد آلية جديدة لإستيفاء ديون المؤسسات الإعلامية

شفق نيوز/ قرر مجلس المفوضين في هيئة الاعلام والاتصالات، يوم الاربعاء، اعتماد آلية جديدة لاستيفاء الديون المترتبة بذمم المؤسسات الاعلامية العاملة في العراق.

وقال عضو مجلس المفوضين محمد الاسدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المجلس ناقش آلية استيفاء الديون المترتبة بذمة المؤسسات الإعلامية الملتزمة بقواعد ولوائح البث المعتمدة في الهيئة، عن طريق إلزام هذه المؤسسات بنشر اعلانات لصالح مؤسسات ووزارات الدولة العراقية مقابل تلك الديون.

وبين أن الاعلانات ستكون بالجوانب التعليمية، والتربوية، والصحية، وترشيد الطاقة، ودعم القوات الامنية، والاستثمار وغيرها من القطاعات الحيوية والمهمة، لافتاً إلى أن المجلس بصدد إعداد الية معينة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع وزارة المالية.

يذكر أن مجلس الوزراء قد خول هيئة الاعلام والاتصالات تسوية الديون المترتبة بذمة المؤسسات الاعلامية (مقاصة) بالقرار المرقم ٣٥٨ لجلسته ٣٧ لسنة ٢٠٢١.