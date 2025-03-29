الاعرجي يزور قبر الحاخام اليهودي خازن بيت المال إسحاق جاؤون في بغداد

شفق نيوز/ أجرى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ، اليوم السبت زيارة إلى مرقد قنبر علي، والحاخام اليهودي إسحاق جاؤون في جانب الرصافة من العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان صادر عن مستشارية الامن القومي، ان الاعرجي اطلع على معالم المرقد التاريخية وما يمثله من حقبة مهمة في تأريخ الأمة الإسلامية.

كما زار الأعرجي، ضمن جولته في محلة قنبر علي ببغداد ، قبر الشيخ اسحاق جاؤون الذي كان أميناً لبيت المال .

ووزع الأعرجي ، خلال الزيارة نسخاً من المصحف على الزائرين ، مستذكرا معهم قيمة وأهمية هذه الصروح المهمة والتي تترجم حقبة من تاريخ العراق والأمة الإسلامية، وفقا للبيان.