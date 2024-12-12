الاعدام لتجار مخدرات ضبط بحوزتهم ربع طن من المواد المخدرة في العراق

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، يوم الخميس، حكم الإعدام بحق خمسة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 210 كيلوغرامات من مادة (الامفيتامين) المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف البيان، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".