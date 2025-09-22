الاعدام شنقاً لمتهمين اثنين بقتل عنصر استخباري في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الاثنين، بأن محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً بحق متهمين اثنين بتهمة ارتكاب جريمة قتل.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار الهيئة الثانية، اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهمين اثنين تمت ادانتهم بقتل عنصر استخبارات في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".