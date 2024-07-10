الإعدام بحق زوجة "ابو بكر البغدادي" لإدانتها باحتجاز الإيزيديات

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالاعدام بحق زوجة زعيم تنظيم داعش الأسبق "أبو بكر البغدادي" لإدانتها جريمة العمل مع التنظيم المتشدد، واحتجاز النساء الايزيديات في منزلها.

وأوضح المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "الارهابية اقدمت على احتجاز النساء الايزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الارهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".

وتابع أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021".