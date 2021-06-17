الاعتذارات تتوالى عن التواجد في مجلس إعمار ذي قار

شفق نيوز/ أعلن عضوين بارزين في مجلس الإعمار بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، عن تقديم اعتذارٍ عن التواجد في المجلس بعد يوم على إعلانه من قبل المحافظ أحمد الخفاجي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مجلس الإعمار في محافظة ذي قار الذي أعلنه المحافظ أحمد الخفاجي، مساء الثلاثاء الماضي، شهد تقديم العضو علي الشامي اعتذاراً عن التواجد فيه بسبب ارتباطه بعمل ورئاسة مجموعة من شركات القطاع الخاص، فضلا عن عدم تبلغه باضافته للعمل في المجلس.

وأضاف، أن الأمر لم يتوقف عند الشامي بل تبعه المهندس حسن دعدوش مدير بلديات ذي قار الأسبق، الذي تقدم بطلب للاعفاء من عضوية المجلس في ساعة متأخرة من ليلة أمس بسبب ارتباطه بعمل مع مجلس النواب العراقي كمستشار فني فيه.

وكان محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، أعلن عن تشكيل مجلساً سمي بـ"مجلس إعمار ذي قار" برئاسته، ويضم في عضويته 18 شخصاً بينهم رجال قطاع خاص وموظفين حكوميين ورجال قانون.