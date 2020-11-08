الاطاحة بمبتزين هددا فتاتين في كربلاء بنشر صورهما على مواقع التواصل

شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة كربلاء، يوم الاحد، عن انقاذ فتاتين من الابتزاز الإلكتروني والاطاحة بشخصين هددانهما بنشر صورهما شخصية.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية تمكنت من إنقاذ فتاتين اثنين من الابتزاز الالكتروني، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين.

واضافت أن العمليتين تمتا إثر ورود مناشدتين منفصلتين للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (497)، حول تعرض فتاتين لحالتي ابتزاز الكتروني من قبل شخصين، مهددانهما بنشر صورهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ووأوضحت أنه بعد جهود حثيثة من التحري والتعقب، تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في كربلاء من الوصول إلى المبتزيَّن، الَذَّين اعترفا بجريمتيهما، وأُجبرا على حذف الصور، كما اُتُخذتْ بحقهما الإجراءات الأصولية اللازمة.