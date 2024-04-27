الاطاحة بـ25 شركة للحج الوهمي بالعراق.. والسعودية تحذر

شفق نيوز/ حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، يوم السبت، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول من بينها العراق.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول بالهيئة، قوله إن "القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة، وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة (نسك حج) للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج".

وبيّن المصدر، أن "وزارة الحج والعمرة السعودية قد رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية".

ووفق المصدر، أشادت وزارة الحج والعمرة السعودية، بالجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، بالتعاون مع السلطات العراقية حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية.