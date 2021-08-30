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الاطاحة بارهابي ادخل 50 عجلة مفخخة الى مصفى بيجي.. صورة

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-30T10:05:56+0000
الاطاحة بارهابي ادخل 50 عجلة مفخخة الى مصفى بيجي.. صورة

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، يوم الاثنين، بأن وكالة الاستخبارات القت القبض على "ارهابي" قام بادخال عجلات مفخخة يستقلها انتحاريون" الى مصفى بيجي عام 2014 ، مشيرة إلى ان علمية القبض جرت في كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية للخلايا الارهابية النائمة، قادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة ٤ ارهاب في محافظة كركوك".

وأضاف البيان، أنه "بعد التحقيق معه تبين أنه انتمى للعصابات الإرهابية في عام 2014، وعمل على يد ما يسمى الامير الشرعي لولاية صلاح الدين، وعمل أيضاً مع المفارز الارهابية في قضاء بيجي لاستهداف منتسبي الاجهزة الامنية".

وبين ان الارهابي المعتقل، "شارك في هجومين مع عناصر إرهابية أخرى يقدر عددهم بـ 300 عنصر يستقلون 50 عجلة مفخخة على القطعات الماسكة لمصفى بيجي"، موضحاً أن الارهابيين في  الهجومين قاموا بادخال العجلات المفخخة، وتم تفجيرها داخل المصفى مما ادى الى حصول خسائر بشرية ومادية".

واشار بيان خلية الاعلام الى "تدوين أقواله واعترافاته بتنفيذه تلك العمليات".

 

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