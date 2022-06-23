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"الاشكاليات القانونية" على طاولة مجلس القضاء الاعلى ورؤساء محاكم كوردستان

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-23T06:58:29+0000
"الاشكاليات القانونية" على طاولة مجلس القضاء الاعلى ورؤساء محاكم كوردستان

شفق نيوز/ ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق، اليوم الخميس، مع رؤساء محاكم كوردستان الاستئنافية معالجة "الاشكاليات القانونية".

وقال اعلام المجلس في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، رؤساء محاكم استئناف اربيل وسليمانية ودهوك بمناسبة حضورهم اجتماع اللجنة القضائية المشتركة بين المركز والاقليم لمعالجة الاشكاليات القانونية التي تخص عمل المحاكم في عموم العراق.

وحضر الاجتماع، وفق البيان، رئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم استئناف نينوى وكركوك، دون مزيد من التفاصيل.

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