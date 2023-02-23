الاسفنج البغدادي.. صناعة محلية بمواد مستوردة تشكو تذبذب الأسعار (صور)

شفق نيوز/ تشهد صناعة الاسفنج في العاصمة بغداد تذبذباً في إقبال المواطنين عليها بسبب الوضع الاقتصادي الحالي للمواطنين، فيما يكشف أصحاب معامل متخصصة بأن اغلب الاسفنج الموجود صناعة عراقية بمواد أولية مستوردة.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز حركة صناعة الاسفنج في بغداد عبر التجول في معاملها المنتشرة في شارع الرشيد، وسط العاصمة.

ويقول سيد علي وهو أحد أصحاب معامل صناعة الاسفنج ان "الاقبال على شراء الاسفنج غير مستقر وحسب الحاجة (حسب السوق) بسبب التذبذب الحاصل في أسعار الدولار، إذ كانت الحركة التجارية على الشراء قبل صعود سعر الدولار جيدة".

ويضيف سيد علي ان "المتوفر في الأسواق هو الاسفنج العراقي وليس غيره من النوعيات لكن مواده الأولية يتم استيرادها من خارج العراق".

ويتابع صاحب معمل صناعة الاسفنج بالقول؛ إن "أسعار البيع تقاس (بالسم المربع) وحسب النوعيات ومنها المميز والاكسترا"، مبينا ان "سعر الـ15 سم من الإسفنج المستخدمة في السرائر يصل سعرها الى 105 آلاف دينار والـ120 سم يصل الى 140 ألفا".