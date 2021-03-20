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الاسدي يطيح بمسؤول ثانٍ في ذي قار ويعين "صيدلانياً" بدلا منه

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-20T06:30:06+0000
الاسدي يطيح بمسؤول ثانٍ في ذي قار ويعين "صيدلانياً" بدلا منه

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن محافظ ذي قار، عبد الغني الاسدي، اقصى مسؤولا محليا جديدا في المحافظة.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "الاسدي عين الصيدلاني عمار الركابي بمنصب قائممقام قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار بدلا من القائممقام السباق، كاظم فياض".

واشار الى ان "القرار تضمن إعادة فياض إلى عمله السابق في مديرية بلديات المحافظة".

وأكد المصدر، بأن "التظاهرات الأخيرة في القضاء أدت إلى تفاقم الأزمة بين الطرفين (القائممقام السابق والمتظاهرين)، مما دعا الحكومة المحلية في المحافظة الى تنحيته وتعيين بديلا عنه".

وكان محافظ ذي قار، عبدالغني الاسدي، قد اطاح بمسؤول بلدية سيد دخيل على خلفية جواب استفزازي للمحافظ حول النفايات المنتشرة في القضاء.

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