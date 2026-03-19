الاستخبارات الأميركية تؤكد إصابة مجتبى خامنئي بهجوم إسرائيلي

أكدت الاستخبارات الأميركية، يوم الخميس، أن المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، تعرض لإصابة بالغة بقصف للجيش الإسرائيلي.

وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابرد، في تصريحات صحفية، إن "مجتبى خامنئي أصيب بجروح بالغة في هجوم إسرائيلي".

ولفتت غابرد، إلى أن "مجتبى خامنئي أكثر تشددا من والده الراحل"، مبينة أن "عملية صنع القرار في إيران غير واضحة نظرا لإصابة مجتبى خامنئي".

من جانبه قال مدير وكالة استخبارات الدفاع الأميركية جيمس إتش. آدامز، إن "الأهداف المحددة في إيران تحققت على أكمل وجه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد شكك يوم الاثنين الماضي، في بقاء مجتبى خامنئي، المرشد الإيراني الجديد، على قيد الحياة، لافتاً إلى أنه ربما قُتل في الضربة الافتتاحية التي أودت بوالده علي خامنئي مع بداية الحرب.