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الاستخبارات العسكرية: إجلاء عائلة حاصرتها السيول في كركوك

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-17T10:05:01+0000
الاستخبارات العسكرية: إجلاء عائلة حاصرتها السيول في كركوك

شفق نيوز / اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، يوم الجمعة، إجلاء عائلة حاصرتها السيول المفاجئة في محافظة كركوك.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "الفرقة الآلية الثامنة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، وقسم الشرطة النهرية والدفاع المدني، تمكنت من إجلاء عائلة حاصرتها السيول المفاجئة في التون كوبري شمالي محافظة كركوك".

وأوضح المصدر، أن "العائلة متكونة من سبعة أفراد، مع طفل حديث الولادة"، مشيراً إلى أن "العائلة امتنعت في بادئ الأمر من الصعود في زورق النجاة".

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بسيول جرفت بعض الحقول والمنازل العشوائية ضمن محافظة كركوك، كما ورفعت من مناسيب نهر الزاب الأسفل.

يذكر أن نهر الزاب المار من ناحية التون كوبري والدبس ضمن محافظة كركوك، لم يشهد ارتفاعا بمناسيبه هكذا منذ عام 2018.

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