"الاستثناء" يحرقون مدخل بوابة ذي قار وآخرون يقطعون طريقاً دولياً في البصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، باقدام متظاهري "الاستثناء" على حرق مدخل بوابة ديوان المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "العشرات من الخريجين أصحاب الاستثناء نظموا تظاهرة امام مبنى ديوان المحافظة"، مبينا أن "التظاهرة تحولت من سلمية إلى عنيفة تخللها إحراق مدخل مبنى ديوان المحافظة".

وبين المصدر، ان " خطوة المحتجين بإحراق مدخل الديوان، أدت لحصول صدام مع القوات الأمنية واستخدام الغاز المسيل للدموع".

وتابع المصدر، كما أن "محتجي محافظة البصرة المطالبين بتعديل سلم الرواتب، قطعوا الطريق الدولي السريع الرابط بين مع العاصمة بغداد، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب".

وسبق أن تظاهر عشرات الخريجين في ذي قار احتجاجاً على قرارات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أثناء زيارته للمحافظة، بعد استثنائه أكثر من 4 آلاف خريج من أبناء مركز المحافظة، لغرض التعيين ضمن تعيينات الـ9 آلاف درجة.