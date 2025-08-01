الاستثمار في ديالى.. مخالفات وتصاميم غير صحيحة ومغالاة بالأسعار تصل لـ300%‎

شفق نيوز- ديالى

كشف رئيس لجنة الاستثمار في مجلس ديالى، أوس المهداوي، يوم الجمعة، عن مخالفات في المشاريع الاستثمارية في المحافظة، مشيراً إلى أن المشاريع تعاني من ضعف الرقابة.

وقال المهداوي لوكالة شفق نيوز، إن "المشاريع الاستثمارية في ديالى تعاني من غياب الرقابة الحقيقية، وأشرنا الكثير من المخالفات خلال الفترة الماضية لتعديل مسارها".

وأضاف "المستثمر ملزم تنفيذ التصاميم التي يقدمها وكذلك بالأسعار التي يتم تحديدها بدراسة الجدوى خاصة بالمجمعات السكنية".

وتابع "أي مستثمر لديه مخالفات يجب أن يُنذر ويُغرم بعدها وتتخذ بحقه إجراءات وفقاً لقانون الاستثمار، لكن لم يتم تفعيل الغرامات أو سحب العمل في ديالى، والإجراءات التي تُتخذ من قبل الجهات المعنية لا تتعدى تقارير زيارات روتينية".

وأكد المهداوي أن "مركز المحافظة يفتقر للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية كالمولات أو المجمعات التجارية الكبيرة"، مبيناً أن "الاستثمار في قطاع السكن لم يسهم بالحد من أزمة السكن في ديالى والمستثمرين يطرحون الوحدات بأسعار تفوق المحددة في دراسة الجدوى بنسبة 300‎%‎ والمتر يتجاوز سعره مليوناً و600 ألف دينار أحياناً (نحو 1200 دولار)".

وأوضح رئيس لجنة الاستثمار أن "ديالى تحتاج إلى خارطة استثمارية واضحة وتكون مساحات المجمعات 1000-2000 دونم، وليست 13 أو 20 أو 30 دونماً ومنازل متجاورة بلا موقع تجاري".

وأكد أن "البيئة الاستثمارية مشجعة في ديالى والمحافظة تعاني من أزمة سكن، وفي حال تطور فيها ملف الاستثمار فإن الكثير من القطاعات سيتغير واقعها إلى الأفضل، وأبرزها الواقع الخدمي وملف السياحة".