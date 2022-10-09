الاستثمار ترد على الشركة المنفذة لمشروع بسماية: أخلت بالمواعيد رغم تمويله بالكامل

شفق نيوز / أبدت هيئة الاستثمار العراقية، يوم الأحد، استغرابها ممّا صدر من شركة "هانوا" الكورية الجنوبية، من تصريحات حول مشروع "بسماية" السكني في العاصمة بغداد، فيما لخصت آليات عمل المشروع الذي ما يزال قيد الإنجاز، بثمان نقاط.

وأوضحت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع بسماية تم تمويله بالكامل وإلى تاريخه من قبل الدولة العراقية ولا توجد أموال أنفقت من قبل الشركة الكورية كما ورد بالتصريح الصادر عن الشركة".

وأضافت أن "العقد المبرم بين الحكومة العراقية وشركة هانوا الكورية ينص على أن تتحمل الحكومة العراقية تمويل ما نسبته 25% فقط من تكلفة المشروع البالغة عشرة مليارات دولار أمريكي لإنجاز 100,000 وحدة سكنية خلال عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد في أيلول 2012"، مؤكدة أن "الحكومة العراقية دفعت مبلغ ملياري دولار، كدفعة أولى بعد توقيع العقد".

وأشارت الهيئة، إلى أن "العقد يتضمن أن تقوم شركة هانوا الكورية بتمويل النسبة المتبقية من المشروع والبالغة 75٪ وفق آلية تتضمن قيام الشركة ببناء الوحدات السكنية وتسليمها للحكومة العراقية ممثلة بالهيئة الوطنية للإستثمار، لتقوم الهيئة ببيعها للمواطنين من خلال المصارف الحكومية ومن ثم تسديد مبالغها لشركة هانوا".

ولفتت إلى "إخلال شركة هانوا بمواعيد تسليم الوحدات السكنية المتفق عليها والتي يترتب عليها توفير التمويل اللازم للمشروع والواقع ضمن ال75٪ الخاصة بالشركة أدى إلى تعثر تمويل المشروع في الجزء الواقع ضمن مسؤليتهم وليس بسبب تأخر تسديد الدفعات من قبل الحكومة العراقية".

وبينت هيئة الاستثمار العراقية، أن "جدول تسليم الوحدات السكنية الملحق بالعقد ينص على أن تسلم الشركة الكورية للحكومة العراقية 10500 وحدة سكنية بعد مرور سنتين من توقيع العقد في شهر أيار من عام 2012، ويتم تمويلها من الدفعة المقدمة والتي إلتزمت بها الحكومة العراقية ومن ثم تقوم بتسليم 22500 وحدة سكنية عن كل سنة من السنوات التالية لهذا التاريخ لغاية سبع سنوات من مدة العقد".

وذكرت أن "لغاية أيلول من العام 2014 لم تسلم الشركة الكورية سوى 1440 وحدة سكنية، وأن مجموع الوحدات السكنية المسلمة والمسكونة لغاية تاريخه هو 20400 وحدة سكنية فقط، وهناك 9000 وحدة سكنية أخرى لم تكتمل وغير صالحة للسكن لغاية تاريخه".

ونوهت الهيئة، إلى "وجود مبلغ متراكم تم الإقرار به من قبل الشركة الكورية بما يقارب المليار وأربعمئة مليون دولار، من مجموع المبلغ المدفوع إبتداءً عند توقيع العقد، إضافة إلى المبالغ المدفوعة للشركة الكورية بحسب ذرعات العمل ليبلغ مجموع المبلغ المدفوع للشركة بما يقارب أربعة مليارات وخمسمئة مليون دولار من مبلغ العقد الكلي البالغ عشرة مليارات دولار، علماً أن عدد الوحدات السكنية الإجمالية الواجب تسليمها بموجب العقد هي (100 ألف) وحدة سكنية".

وتابعت هيئة الاستثمار العراقية، بالقول إن "مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع شركة تدقيق عالمية وبعد انتهاء عملية التدقيق أكدت الشركة وجود مبالغ متراكمة لدى شركة (هانوا) وهو ما ينسجم مع مخرجات الهيئة الوطنية ويثبت موقفها المالي أعلاه".

وجددت الهيئة، في ختام بيانها، عهده لـ"كل المسجلين على المشروع والراغبين بذلك، بأن تبذل قصارى جهدها لإستئناف العمل بالمشروع والحفاظ على مستحقات المواطن والدولة على حد سواء".