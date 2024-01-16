الاستثمار العراقية تتحدث عن زيارة "قريبة" لوزير البنى التحتية الكوري الجنوبي لاحياء "مشروع بسماية"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن زيارة وزير الأراضي والبنى التحتية الكوري الجنوبي الى العراق الشهر المقبل لإعادة احياء مشروع بسماية السكني، فيما بيّن أنه سيتم توزيع 1400 وحدة سكنية على هامش الزيارة.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "هناك زيارة لوزير الأراضي والبنى التحتية الكورية إلى العراق في شهر شباط القادم وذلك لاعادة الحياة للعمل في مشروع بسماية السكني من خلال شركة هانوا الكورية".

وأضاف أن بحضور وزير الأراضي والبنى التحتية الكوري ورئيس هيئة الوطنية للاستثمار سيتم توزيع أكثر من 1400 وحدة سكنية للمواطنين في بلوك B8".

وتابع ان "الوحدات السكنية ستوزع على المستحقين من المتقدمين على شراء الوحدات السكنية في السنوات السابقة".