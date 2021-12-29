الاسبوع المقبل.. توزيع منحة مالية "باليد" على الصحفيين والفنانيين والادباء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة العراقية، يوم الأربعاء، انها ستوزع منحة الصحفيين والفنانين والادباء باليد ابتداء من الاسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة احمد العلياوي لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات المشمولة بمنحة وزارة الثقافة هي نقابات الصحفيين والفنانين والاتحاد الأدباء والخطاطين والموسيقى والتشكيليين لمجموع اكثر من 20 الف شخص".

واضاف ان "المنحة ستكون 600 الف دينار لكل شخص، وأن المبلغ الكلي 12 مليار دينار، وسيتم توزيعها المنحة باليد على الهوية التعريفية للشخص على شكل وجبات وفق القوائم الموجودة".

وتابع العلياوي ان "الوزارة ستقوم بتوزيع المنحة وفق القوائم الموجودة على شكل دفعات ابتداء من الاسبوع المقبل".