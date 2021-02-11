سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاسبوع المقبل.. اجراءات صارمة في العراق لصد جائحة كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-11T18:55:20+0000
الاسبوع المقبل.. اجراءات صارمة في العراق لصد جائحة كورونا

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن حزمة توصيات "صارمة" رفعتها الوزارة إلى اللجنة الحكومية العليا، بينها تعليق الدوام في المدارس لصد جائحة كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الاستشارية في الوزارة عقدت اجتماعاً ناقشت فيه عدة مواضيع لصد جائحة كورونا بعد أن تجاوز  الموقف الوبائي  2000 إصابة"، مبيناً أن "عدداً من التوصيات صدرت عن الاجتماع".

وأوضح المصدر، أن "التوصيات رفعت إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي بدورها ستعقد اجتماعا يوم السبت المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وما ترى مناسب لصد جائحة كورونا".

وبين المصدر، أن "من أبرز التوصيات التي رفعت ومن المؤمل أن توافق عليها اللجنة العليا هي تعليق الدوام الحضوري للمدارس والجامعات والاعتماد على الدراسة الإلكترونية وفرض قيود وإجراءات صارمة مع المولات والمطاعم والمراكز التجارية مع إغلاق المخالفة للتعليمات".

ولفت المصدر، إلى أن "هناك إجراءات أخرى ستتخذ من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة في الأسبوع المقبل".

و أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم أمس الأربعاء، تقديم حزمة من الإجراءات المقترحة إلى اللجنة الحكومية العليا للصحة والسلامة لمناقشتها وإقرارها خلال اجتماع من المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل.

وأظهر الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق، اليوم الخميس، ارتفاعاً جديداً بالإصابات بلغ اكثر من 2300 إصابة.

related

بعد الاشتباه بإصابة مريضة بـ"كورونا".. مدير مستشفى ببغداد يوضح حقيقة إغلاقه

Date: 2020-03-04 09:46:44
بعد الاشتباه بإصابة مريضة بـ"كورونا".. مدير مستشفى ببغداد يوضح حقيقة إغلاقه

تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في النجف

Date: 2020-04-05 10:18:30
تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في النجف

العراق يعلن اخر التطورات لاصابات فيروس كورونا

Date: 2020-03-11 18:27:45
العراق يعلن اخر التطورات لاصابات فيروس كورونا

غلق كافتيريات كركوك حتى اشعار آخر

Date: 2020-02-25 21:15:03
غلق كافتيريات كركوك حتى اشعار آخر

كورونا يعلق محكمة قضاء الموظفين ودعاوى القضاء الاداري

Date: 2020-03-06 10:43:31
كورونا يعلق محكمة قضاء الموظفين ودعاوى القضاء الاداري

كورونا العراق.. 3701 إصابة جديدة خلال يوم وتعافي 2971

Date: 2020-11-05 12:08:37
كورونا العراق.. 3701 إصابة جديدة خلال يوم وتعافي 2971

كورونا في العراق اليوم.. 4234 حالة شفاء و3907 إصابات و83 وفاة

Date: 2020-09-19 13:58:30
كورونا في العراق اليوم.. 4234 حالة شفاء و3907 إصابات و83 وفاة

كركوك تحجر على وافدين وتصدر تأكيداً بشأن الإصابات

Date: 2020-02-23 14:47:07
كركوك تحجر على وافدين وتصدر تأكيداً بشأن الإصابات