الاسبوع المقبل.. اجراءات صارمة في العراق لصد جائحة كورونا

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن حزمة توصيات "صارمة" رفعتها الوزارة إلى اللجنة الحكومية العليا، بينها تعليق الدوام في المدارس لصد جائحة كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الاستشارية في الوزارة عقدت اجتماعاً ناقشت فيه عدة مواضيع لصد جائحة كورونا بعد أن تجاوز الموقف الوبائي 2000 إصابة"، مبيناً أن "عدداً من التوصيات صدرت عن الاجتماع".

وأوضح المصدر، أن "التوصيات رفعت إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي بدورها ستعقد اجتماعا يوم السبت المقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وما ترى مناسب لصد جائحة كورونا".

وبين المصدر، أن "من أبرز التوصيات التي رفعت ومن المؤمل أن توافق عليها اللجنة العليا هي تعليق الدوام الحضوري للمدارس والجامعات والاعتماد على الدراسة الإلكترونية وفرض قيود وإجراءات صارمة مع المولات والمطاعم والمراكز التجارية مع إغلاق المخالفة للتعليمات".

ولفت المصدر، إلى أن "هناك إجراءات أخرى ستتخذ من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة في الأسبوع المقبل".

و أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم أمس الأربعاء، تقديم حزمة من الإجراءات المقترحة إلى اللجنة الحكومية العليا للصحة والسلامة لمناقشتها وإقرارها خلال اجتماع من المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل.

وأظهر الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق، اليوم الخميس، ارتفاعاً جديداً بالإصابات بلغ اكثر من 2300 إصابة.