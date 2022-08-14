الازمة المالية توقف مشاريع الطرق في كرميان

شفق نيوز/ اكدت مديرية طرق وجسور إدارة كرميان، يوم الاحد، توقف مشاريع الطرق للعام الحالي بسبب الازمة المالية، مشيرة الى أن 100 مشروع بانتظار التخصيصات المالية.

وقال مدير طرق وجسور كرميان، عدنان خليل إبراهيم، لوكالة شفق نيوز، ان "العام الحالي لم يشهد تنفيذ أي مشاريع للطرق والجسور بسبب الازمة المالية، إلى جانب توقف خمسة مشاريع كبرى للطرق في مناطق متفرقة من كرميان بكلفة تتجاوز 200 مليار دينار".

وبين ان "100 مشروع متنوع في مناطق كرميان وأطرافها، كفري، وكلار، وجمجمال، وخانقين، بانتظار التخصيصات المالية"، مؤكدا ان "مشاريع الطرق في كرميان تنفذ بمواصفات عالية".

وأشار إبراهيم الى "حاجة الإدارة الى مشاريع طرق استراتيجية تعالج الكثير من الأزمات التي أنتجتها قلة ورداءة الطرق".

يذكر أن مواطني إدارة گرميان يعانون من مشكلة رداءة الطرق ومشكلة الطرق ذو الاتجاه الواحد، وبالخصوص طريق كلار - السليمانية الذي أنجز بنسبة متقدمة، الا ان الازمة المالية حالت دون إكماله، علما ان مشكلة الطرق في گرميان راح ضحيتها عشرات المواطنين بحوادث سير مختلفة.