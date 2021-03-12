الاحتجاج يعود إلى الناصرية والمتظاهرون يقطعون جسراً وسط المدينة

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين في المحافظات كافة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المتظاهرين خرجوا بتظاهرة حاشدة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين في الحكومة وقتلة المتظاهرين وخاصة قتلة والد المحامي المغيب (ابو احمد الهليجي)".

وبين، أن المتظاهرين قطعوا جسر النصر في بداية تظاهرتهم.

وأقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، مساء اول أمس الأربعاء على قتل والد المحامي المغيب (علي جاسب حطاب الهليجي)، بمنطقة المعارض، واردوه قتيلا على الفور.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.

و نأت حركة "أنصار الله الأوفياء" أحد الفصائل الشيعية المنضوية بالحشد الشعبي في بيان اليوم الخميس بنفسها عن اغتيال (جاسب حطاب الهليجي)، ونجله الناشط المحامي (علي الهليجي).