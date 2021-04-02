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الاحتجاجات تعم محافظتين جنوبي العراق.. وهذه هي المطالب

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-02T15:02:34+0000
الاحتجاجات تعم محافظتين جنوبي العراق.. وهذه هي المطالب

شفق نيوز/ تظاهر المئات في محافظتي ذي قار والمثنى، يوم الجمعة، رفعوا خلالها مطالب محلية إضافة إلى الكشف عن مصير الناشطين المختطفين.

وتجمع مئات المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية للمطالبة بحسم منصب محافظ ذي قار.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المئات من المحتجين تجمعوا في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة بحسم ملف منصب المحافظ و"عدم المماطلة به من قبل الحكومة المحلية".

كما طالب المتظاهرون بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديمهم بأسرع وقت للمحاكمة، والكشف عن المغيبين وأبرزهم سجاد العراقي.

وفي المثنى، انطلق العشرات من المتظاهرين من ساحة الاحتفالات وسط مدينة السماوة باتجاه مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ، أحمد منفي، والكشف عن مصير المختطفين في المحافظات المتبقية ولا سيما ذي قار.

واتهم المتظاهرون، الحكومة المحلية، باختطاف الناشط حيدر خشان لعدة ساعات أمس الخميس، مهددين بتصعيد الموقف بشكل "كبير" خلال الأيام المقبلة ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم، وفق مراسلنا.

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