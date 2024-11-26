الاتصالات عن حجب موقع (IMDb): محتواه هابط ويستهدف قيم وتقاليد المجتمع العراقي

شفق نيوز/ قال نبيل عبد الباقي المدير العام لشركة السلام العامة أحدى تشكيلات وزارة الإتصالات اليوم الثلاثاء، ان حجب موقع (IMDb) جاء بناءً على رصد "محتوى هابط وغير أخلاقي في الموقع المذكور باكثر من اتجاه".

ويعتبر موقع IMDb قاعدة بيانات هي الأوسع عبر الإنترنت، تحتوي على معلومات تتعلق بالأفلام والمسلسلات التلفزيونية والبودكاست ومقاطع الفيديو المنزلية وألعاب الفيديو.

ويعتمد الموقع ايضاً من قبل النقاد بتقييم وتصنيف الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وقال عبد الباقي في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحجب أتى بعد فحص المحتوى الذي يبثه موقع IMDb، واعتبر مسيء لنسيج المجتمع العراقي ويستهدف تقاليده وقيمه".

وأضاف أن "قرار الحجب لم يكن عشوائياً عكس مايروج له، وإنما تم بعد مراقبة ومتابعة مستمرة وعلى أساس ذلك حجب الموقع كونه يروج للمحتوى الهابط الذي يضم عدداً من الأفلام الاباحية والصفحات غير الأخلاقية"، وفق قوله.