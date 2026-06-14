الاتصالات تطرح مشروعاً لزيادة سرعة الإنترنت بنسبة ‎%‎20 بنفس السعر

شفق نيوز- بغداد

طرح وزير الاتصالات مصطفى جبار سند، يوم الأحد، مشروعاً لزيادة سرعة خدمة الإنترنت للمشتركين بنسبة 20% من السرعة الحالية وبنفس السرعة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سند عقد اجتماعاً موسعاً ضم الملاك المتقدم للوزارة والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحضور الشركاء الرسميين من شركات القطاع الخاص المنفذة لمشاريع الإنترنت الضوئي وذلك لمناقشة آليات تطوير الخدمة والارتقاء بجودتها في مختلف مدن ومحافظات العراق.

وأشار إلى أن ممثلي شركات: "إيرثلنك، وتوروس، والخلية الفائقة، وطريق الثريا، والجزيرة العربية، وهلال الرافدين، ونخبة العراق، والحياة، والرحمة، وبلد الشموخ، ونور البداية، والصباح التقنية، والعراق الوطنية، والخبرة اللامتناهية، وعراق سيل، و(IQ)، شاركوا في الاجتماع حيث جرى استعراض واقع العمل والتحديات والحلول الفنية الهادفة لإنجاز الخطط المستقبلية.

وطرح الوزير خلال الاجتماع مشروع زيادة سرعة الانترنت للمشتركين بنسبة 20% بنفس السعر، الأمر الذي سيمكن شركات الـ(FTTH) من تقديم خدمات ذات مستوى عالي الجودة مما يلبي احتياجات المواطنين كافة، مؤكداً استجابة جميع الشركات للمقترح