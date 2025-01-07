الاتصالات توقع اتفاقيات لتمرير سعة إنترنت ضخمة داخل العراق

شفق نيوز/ وقعت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، يوم الثلاثاء، اتفاقية مع شركتي IQ و CBI بشأن الألياف الضوئية، تهدف لتمرير سعة انترنت تصل إلى واحد تيرا داخل أراضي البلاد، لتكون مكملة لشبكات النقل البحرية والبرية.

وقالت الياسري، خلال حفل التوقيع، والذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع حدث مهم في تاريخ الوزارة، وطالما انتظرناه لقطف ثمار جهود امتدت لسنوات مع شريك استراتيجي وهو iq، وتوقيع الاتفاقية مهمة مع شركة CBI وهي شريكنا الإستراتيجي الآخر، وسيكون المشروعان واحد مكمل للآخر من ناحية النقل البحري ومن ناحية الشبكة البرية".

وأضافت أن "هذا المشروع يمثل واحدة من قصص النجاح المهمة لوزارة الاتصالات التي جاءت بعد ملخص عسير ومعاناة دامت لسنوات، بدأنا بتبني هذا المشروع كأول فكرة عام 2010 حيث كنا ندرك جيدا أهمية مشاريع الترانزيت، وأهمية أن يكون العراق ممرا استراتيجيا يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب في هذا الجزء من العالم".

وتابعت: "نحن تبنينا مثل هذه المشاريع منذ ذلك الحين، وكانت أول هذه المتبنيات مشروع شركة iQ في حينها كان مشروع استثماري، ومما زاد من صعوبة التطبيق وتنفيذ المشروع أنه التجربة الاستثمارية الأولى للوزارة، وكان في حينها قوانين الاستثمار ونظام الاستثمار غير منضج بالشكل الكافي، لكن مع ذلك خضنا هذه التجربة بتعامل مشترك مع شركة iQ ونضجنا عقدا استثماريا وإجازة استثمارية مع هيئة الاستثمار الوطنية، ودخل العقد حيز النفاذ".

وبينت أن "المشروع دخل التجريب التجاري في العام الماضي، وجاءت النتائج متسارعة حيث اليوم زادت السعات المارة عبر المشروع إلى 1,6 تيرا بعد إن كانت 10 جيجا على مد سنوات سابقة، من خلال السياسات السعرية المرنة التي تبنتها الوزارة بمساعدة شركائها وكذلك من خلال الحلول الفنية والقانونية التي أوجدناها لهذه المشاريع".

ولفتت إلى أنه "اليوم أصبحت جميع الأنظار تتجه نحو الممر العراقي ولم يعد فقط مشروع iq مشروع رائد، لكن اليوم نحن فتحنا أيضا الباب على مصراعيه لاتفاقات كثيرة مع شركات كبرى عالمية من أجل جذب المستثمرين وإقناعهم بالمرور عبر العراق، وهذا بالتأكيد سيعضد عمل مشروع iq والشركات الكبيرة التي ستضع مليارات من الدولارات من الاستثمارات في الممر العراقي".

من جهتها، بين المستشار العام لمجموعة iQ زينو قادر، خلال حفل توقيع الاتفاقية، أن "اليوم شهدنا حدثًا تاريخيًا وفريدًا من نوعه في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في العراق، ونحتفل بتوقيع أول اتفاقية لتمرير سعة تصل إلى واحد تيرا داخل أراضي العراق، وذلك عبر مشروع خط الترانزيت الذي تم إنشاؤه بواسطة شركة iQ".

وقال أيضا، "نحن في مجموعة شركات iQ نفتخر بالخدمات التي نقدمها في العراق وإقليم كوردستان، وخصوصاً في محافظة السليمانية، وإن خدمات الإنترنت التي توفرها شركتنا تُعد الأفضل في العراق والشرق الأوسط بل وتتجاوز العديد من دول العالم من حيث الجودة وهي أيضًا من بين الخدمات الأكثر توفيرًا من حيث التكلفة".

وأكد أن "هذا المشروع ليس مجرد إنجاز عادي بل يُمثل خطوة استراتيجية كبرى تضع العراق في قلب خارطة الشبكات الدولية، فمن خلاله يصبح العراق مركزًا محوريًا لتمرير السعات بين أوروبا والشرق الأوسط واسيا وبالعكس، كما أن لهذا المشروع أهمية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط بل تشمل أيضًا الأبعاد الأمنية والاستقرار، مما يعزز مكانة العراق على الساحة الدولية".