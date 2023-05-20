الاتصالات تنفي إعادة فرض ضريبة على بطاقات شحن الهواتف والأنترنت

شفق نيوز/ نفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، يوم السبت، إعادة فرض ضريبة على بطاقات شحن الهاتف النقال والأنترنت.

وقال الوزيرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لم تتضمن الموازنة المرسلة من الحكومة لمجلس النواب نصاً يقضي بإعادة فرض الضريبة على كارتات الهاتف النقال والانترنت".

وأكدت أن "الحكومة ملتزمة بقرارها المتخذ سابقا بهذا الصدد".

وفي وقت سابق اليوم، دعا عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، كاروان علي يارويس، أعضاء مجلس النواب الى رفض التصويت على فقرة اعادة الضرائب على بطاقات اعادة شحن رصيد الهاتف النقال، بعد إدراجها في الموازنة.

وقال يارويس في بيان صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن اللجنة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات استطاعت تخفيض الضريبة التي كانت مفروضة على بطاقات شحن رصيد الهواتف النقالة والبالغة 20%، معرباً عن اسفه بأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 أعيدت فيها تلك الضريبة بنسبة 10 بالمئة على البطاقات، مما يؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن.

وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كشفت عضو لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي زهرة البجاري في حديث لها الى وكالة شفق نيوز، عن فرض ضريبة بطاقات شحن الرصيد للهاتف النقال في الموازنة الاتحادية للعام 2023، مؤكدة عزم لجنتها إلغاء هذه الفقرة.

وأدرج في قانون موازنة 2015 رقم 2 لسنة 2015 ما تضمنته المادة (33 / أ) التي نصت على "فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة 20% من قيمة الكارتات في عموم العراق"، ضمن مجموعة من الإجراءات لتقنين المصروفات وزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاربة تنظيم داعش في وقتها.