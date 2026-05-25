الاتصالات تعيد إحياء البريد العراقي في عصر الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- بغداد

افتتح وزير الاتصالات مصطفى سند، مساء اليوم الاثنين، دائرة البريد العراقي في مبنى "القشلة" التاريخي وسط العاصمة بغداد، مشيراً إلى أن العمل سيكون مواكب للتطورات التكنولوجية.

وقال سند في خلال حفل افتتاح مبنى دائرة البريد القديم في القشلة، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن افتتاح دائرة البريد هو "استعادة لآلية عمل البريد القديمة في زمن الذكاء الاصطناعي والبريد الإلكتروني، وهي إشارة لاستمرارية التطور من جهة وذاكرة العراق حيث كان بريد القارات ينطلق من هذه البناية".

وأضاف: "نحن ننظر للمستقبل لمواكبته لكن في الوقت نفسه لا ننسى التراث والهوية، فاليد التي كانت تلصق الطابع على أوراق البريد هي أيادي الأجداد واليوم الأحفاد يعملون على الكمبيوتر من أجل أن يطير العراق بجناحين، جناح الأصالة وجناح الحداثة".

وأشار إلى أنه "كانت هناك مداولة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء واتفقنا على إلزام الوزارات والمحافظات باعتماد نشاط البريد الذي تطور عمله وإلزامها بحصرية نقل الوثائق لصالح الشركة العامة للبريد وبأسعار رمزية وكذلك لحفظ وثائق الدولة".