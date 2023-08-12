الاتصالات تعلن رفع الحجب عن تلغرام في العراق

أعلنت وزارة الاتصالات، يوم السبت، أنها سترفع الحجب عن تطبيق تلغرام في العراق اعتبارا من يوم غد الاحد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تسترعي عناية المواطنين الى انها سترفع الحجب عن تطبيق تلغرام في العراق اعتباراً من يوم غد الأحد بناء على توجيهات رئيس الوزراء وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الامنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

وأشارت وزراة الاتصالات الى انها "لاتقف ضد حريات التعبير عن الرأي وانما تشدد على اهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وامنه وبيانات المستخدمين فيه".

وأفاد مصدر حكومي، امس الجمعة، بأن مسؤولو تطبيق تلغرام بدأوا بالتعاون مع الجهات العراقية بشأن "التسريبات".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسؤولين عن شركة التلغرام بدأوا بالتعاون مع الجهات المعنية بالعراق حول التسريبات وأمن البيانات".

وكانت وزارة الاتصالات العراقية، قد أعلنت صباح الأحد الماضي، حجب تطبيق "تلغرام" في البلاد رسمياً، وذلك بذريعة محددات تتعلق بـ"الأمن الوطني"، و"حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين"، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون، حسب قولها.

وبحسب إحصاء سابق لوزارة الداخلية العراقية، فإن عدد مستخدمي "تلغرام" في البلاد يفوق 16 مليون مستخدم، في حين تنشط آلاف القنوات على التطبيق، في مجالات مختلفة أبرزها الأخبار والترفيه.