الاتصالات تعتزم إيصال انترنت الكابل الضوئي إلى 8 ملايين منزل بالعراق

شفق نيوز – بغداد

كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، أن خدمة الكابل الضوئي للإنترنت لم تصل ضمن الخطة السابقة إلى أكثر من 8 ملايين منزل، مشيرة إلى أن هذا الخلل سيتم حله بالاعتماد على نتائج التعداد السكاني.

وقال وكيل الوزارة براق عبد القادر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الاتصالات أوصلت خط الكابل الضوئي إلى 4 ملايين منزل، وبعد التعداد السكاني الأخير اكتشفنا أننا بحاجة إلى عملية توسّع بشكل أكبر، لوجود أكثر من 8 ملايين منزل في عموم المحافظات العراقية لم يتم احتسابها ضمن الخطة السابقة".

ووفقاً للمتحدث، فقد عملت وزارة الاتصالات على إيصال خدمة إنترنت الكابل الضوئي إلى المدارس الحكومية بالمجان، وأن هناك أكثر من 2500 مدرسة في بغداد والمحافظات فعّلت خدمة الإنترنت المجاني وسيتم شمول مدارس أكثر في الفترة المقبلة.

وكانت وزير الاتصالات هيام الياسري، كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري، عن إيصال خدمة الإنترنت المجاني للمدارس بغداد والمحافظات الأخرى، مبيّنة أن الإنترنت سيبقى متاحاً حتى نهاية وقت الدوام الرسمي في هذه المدارس.

ويهدف مشروع الكابل الضوئي إلى إيصال الإنترنت إلى جميع المنازل والمؤسسات الحكومية في العراق، بإشراف وزارة الاتصالات.